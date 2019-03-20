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'Afrin harekatı 300 bin Suriyelinin dönüşünü sağladı'

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, "Zeytin Dalı Harekatı ve Afrin harekatı ile bölge halkına huzur sağladık. 300 bine yakın Suriyelinin ülkelerine dönüşlerini sağladık." dedi.

'Afrin harekatı 300 bin Suriyelinin dönüşünü sağladı'

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, "Zeytin Dalı Harekatı ve Afrin harekatı ile bölge halkına huzur sağladık. 300 bine yakın Suriyelinin ülkelerine dönüşlerini sağladık." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
20 Mart 2019 Çarşamba 11:50
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'Afrin harekatı 300 bin Suriyelinin dönüşünü sağladı'
Nevsehir

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin kentinin terörden arındırılmasının, Türkiye'nin terörle mücadelesi konusundaki elde ettiği başarıya etkisini anlattı.

Afrin harekatının geride bırakıldığı bir yıllık süreçte hem bölge halkı hem de Türkiye'nin sınır güvenliği açısından önemli başarı elde edildiğine dikkati çeken Ersoy, Türkiye'deki huzur ve barış ortamının devamı için gerektiğinde sınır ötesi mücadelenin sürdürüleceğini kaydetti.

Son yıllarda, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne musallat olan her türlü terör örgütüne karşı etkin bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Ersoy, "İçeride huzurun sağlanmasında ve sınırlarımızın ötesinde meydana gelen gelişmeler çerçevesinde, oralarda da bu mücadeleyi yapmamız gerektiğini öngördüğümüz her ortamda, sınır ötesinde de mücadelemiz sürecektir." diye konuştu.

Son yıllarda terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini dile getiren Ersoy, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki otorite boşluğunun neden olduğu olumsuz gelişmelerin bertarafı için mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

"Dünyanın en güvenli şehirleri Türkiye'de"

Zeytin Dalı Harekatı'nın, ülke içindeki terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesine de katkı sunduğunu, bölge halkı ve tüm ülkenin destek vermesiyle morali yükselen güvenlik güçlerinin de tüm zorluklara rağmen etkin şekilde çalışma yürüttüğünü belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Afrin harekatı da bu ihtiyaçtan doğan bir harekattı. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki otorite boşluğunu biz doğru şekilde okumazsak ülkemizin güvenliğini sağlamamız mümkün değildi. 'Suriye'de niye savaşıyorsunuz?' diyenlere anlatmaya çalıştığımız hep buydu. Biz Suriye'nin iç işlerine karışmak için değil, ülkemizin güvenliğini sağlamak, oralardan meydana gelecek sızmalarla daha fazla acı yaşamamak için bu mücadeleyi yapmamız gerektiğine inandık. Son bir yıldır, Zeytin Dalı Harekatı ve Afrin harekatı ile bölge halkına huzur sağladık. 300 bine yakın Suriyelinin ülkelerine dönüşlerini sağladık. Orayı teröristlerin tampon olarak kullanmaları yerine Suriye halkı için güvenli bir hale gelmesini sağladık. Afrin harekatının, teröre karşı içeride sağladığımız başarıya da önemli katkısı oldu."

Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli başarı sağladığını dile getirerek, milletin desteğiyle terörle mücadeleyi sürdüren güvenlik güçlerinin moralinin yüksek olduğunu aktardı.

Bu başarılı operasyonlar sayesinde bölgede huzurun hakim olduğunu ifade eden Ersoy, "Coğrafyamızdaki bütün zorluğa rağmen dünyanın en güvenli ülkesiyiz. Dünyanın en güvenli şehirleri Türkiye'de. Özellikle 31 Mart'taki seçimlerden sonra kimsenin tekrar şımarma hakkı yakalamasına gönlümüz razı olmaz. Bu mücadele çok emek istiyor, bu mücadelenin altında binlerce şehidimizin vebali var. Zira bu topraklara barış, güven, huzur hakim olsun, devlet ilelebet payidar olsun diye bu uğurda şehit oldular." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AfrinSuriyeli
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