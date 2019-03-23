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AFAD ekibi Mozambik'e gidiyor

Aralarında AFAD'dan 23 arama kurtarma uzmanının da bulunduğu 51 kişilik yardım ekibi, tropik fırtınanın vurduğu Mozambik'e hareket edecek.

AFAD ekibi Mozambik'e gidiyor

Aralarında AFAD'dan 23 arama kurtarma uzmanının da bulunduğu 51 kişilik yardım ekibi, tropik fırtınanın vurduğu Mozambik'e hareket edecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Mart 2019 Cumartesi 09:04
AFAD ekibi Mozambik'e gidiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 23 arama kurtarma uzmanının aralarında bulunduğu 51 kişilik yardım ekibi, tropik fırtınanın zarar verdiği Mozambik'e gidecek.

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika'nın güneydoğusunu vuran tropik kasırga sonrasında Türkiye, afetzedeleri kurtarmak ve tedavi etmek için harekete geçti.

AFAD'dan 23, Sağlık Bakanlığı UMKE'den 6, Türk Kızılay'dan 2 ve AKUT'tan 20 kişi olmak üzere 51 kişiden oluşan ekip, AFAD'ın koordinasyon ve yönetiminde yardım için Mozambik'e hareket edecek.

AFAD ekibi, bölgede 8 arama kurtarma botu, 2 takım dalış ekipmanı ve 8x8 amfibik arama kurtarma aracına ek olarak orta tonaj arama kurtarma aracı ile görev yapacak.

Ekibi götürecek uçağa sağlık malzemeleri de yüklendi. Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan yola çıkacak ekibi taşıyan uçağın, Mozambik'in Beira şehrine inmesi planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Afad-Mozambik
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