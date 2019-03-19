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Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 71 sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 71 sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
19 Mart 2019 Salı 09:59
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Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca 71 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Başkanlıkça gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre, sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilecek. Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek.

Başvurular 25 Mart saat 10.00'da başlayacak, 5 Nisan saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

Sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.

Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili şartlarını taşıması gerekiyor.

Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacak.

Başvurular, kurumun "www.atk.gov.tr" adresinden yapılacak. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge kabul edilmeyecek.

Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre, KPSS P3, KPSS P93 veya KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralamaları yapılacak.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak ve sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıPersonel Alımı
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