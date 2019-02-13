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Adana'daki FETÖ/PDY davası

- Haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'daki FETÖ/PDY davası

- Haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:13
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Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 8 sanığın duruşması görüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.Ç, D.O, S.G, H.H, G.S, G.T, D.K. ve Z.Ç. ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk önce tanık olarak dinlenen E.G, Batman'da bulunduğu dönemde sanıklardan S.G. ile tanıştığını söyledi.

Batman'da örgütün il ablası tarafından sanık S.G'ye ev hanımları grubu için sohbet düzenleme görevinin verildiğini belirten tanık E.G. ''Ben Batman'da örgüt içerisinde bulunduğum süreçte S.G. sohbet hocalığı yapıyordu. S.G. aynı zamanda örgüt içerisinde bölgecilik yapıyordu. Bölgeci, bayan gruplarına sohbet toplantısı yapar, aynı zamanda kız öğrenciler için yardım toplar. Sanık S.G. de Batman'da kız öğrenciler için yardım topluyordu.'' ifadesini kullandı.

Sanık S.G. ise tanık beyanlarını kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben sohbet hocalığı yapmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Anahtar Kelimeler:
AdanaFETÖ/PDY Davası
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