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Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

- Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

- Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

04 Mart 2019 Pazartesi 23:36
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Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde İ.Ç, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Yaralı İ.Ç. ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Anahtar Kelimeler:
Ambulansın Yaralıyı TaşımasıAteşli Silah YaralısıSeyhan
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