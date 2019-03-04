Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103716
ALTIN
223.032
DOLAR
5.3844
STERLİN
7.1204
EURO
6.1057
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Adana merkezli 7 ildeki dolandırıcılık operasyonu

- Telefonda kendilerini icra müdürü olarak tanıtarak icralık araçları piyasa değerinin altında satma vaadiyle 85 kamu görevlisini 550 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 7 ildeki dolandırıcılık operasyonu

- Telefonda kendilerini icra müdürü olarak tanıtarak icralık araçları piyasa değerinin altında satma vaadiyle 85 kamu görevlisini 550 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

04 Mart 2019 Pazartesi 10:08
2 Okunma
Adana merkezli 7 ildeki dolandırıcılık operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 7 ilde dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 29 zanlı adliyeye gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, İzmir, Bursa, Antalya, Giresun, Hatay ve Malatya'da "son haciz" adıyla, icralık araçları piyasa değerinin altında satma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik 4 gün önce düzenlenen ve 38 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aranan 1 şüpheli daha yakalandı.

Savcılık talimatıyla 10 zanlının dün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı soruşturmada, 29 şüpheli işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Şebeke elebaşı olduğu iddia edilen A.Ç'nin (47) de arasında yer aldığı 29 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra "nitelikli dolandırıcılık", "çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönetmek ve bu örgüte üye olmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, icralık araçları piyasa değerinin altında satma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütünü teknik ve fiziki takibe almıştı.

Yapılan çalışmanın ardından ekipler, 28 Şubat'ta suç örgütüne yönelik 7 ilde 500 polisin katılımıyla düzenlediği operasyonda, şebeke elebaşı olduğu ileri sürülen A.Ç'nin de arasında olduğu 38 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kendilerini icra müdürü olarak tanıtan şüphelilerin telefonla kamu kurumlarının santrallerini arayarak irtibat kurdukları, aralarında kurum müdürü, hemşire, doktor, subay, astsubay ve öğretmenlerin de olduğu 85 kamu görevlisini sözde "ihale bedeli" adı altında kendi hesaplarına para yatırmalarını sağlayarak 550 bin lira dolandırdığı ileri sürülmüştü.

Ayrıca, teknik takip kapsamında çok sayıda kamu görevlisinin 450 bin lira dolandırılmasının önüne geçildiği öğrenilmişti.

Anahtar Kelimeler:
7 IlAdanaAdliyeDolandırıcılıkOperasyonSuç örgütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü
Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü
Bin 700 rakımlı dağdaki deliğe kar depoladılar
Bin 700 rakımlı dağdaki deliğe kar depoladılar
Zonguldak'taki grizu faciasının 27. yılı
Zonguldak'taki grizu faciasının 27. yılı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim