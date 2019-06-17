Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
91433
ALTIN
252.555
DOLAR
5.8866
STERLİN
7.3985
EURO
6.6016
Adana merkezli 4 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı
Adana merkezli 4 ilde PKK'nın...
Futbolda birinci transfer dönemi başladı
Futbolda birinci transfer dönemi başladı
İhracatçıya döviz alımında vergi müjdesi
İhracatçıya döviz alımında vergi müjdesi
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam

Adana merkezli 4 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 4 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:59
Adana merkezli 4 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de operasyon gerçekleştirildi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, hakkında gözaltı kararı verilen 7'si 18 yaşından küçük 35 şüpheliden 30'u yakalandı.

5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor

Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada, şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütsel pankart ve afiş asıp, duvarlara yazı yazarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına yasa dışı meşaleli yürüyüş yapma, el yapımı patlayıcı ile havai fişekli saldırı eylemlerinde bulunduklarının değerlendirildiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
AdanaPKKTerörGençlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkanı Arslan: Yürüyüşümüz mücadelemizin bir parçası, sonu değil
Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkanı Arslan: Yürüyüşümüz mücadelemizin bir parçası, sonu değil
Kapadokya'da ilk kez uluslararası sıcak hava balon festivali düzenlenecek
Kapadokya'da ilk kez uluslararası sıcak hava balon festivali düzenlenecek
Yargıtay Başkanı Cirit: Daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz
Yargıtay Başkanı Cirit: Daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim