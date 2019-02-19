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Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

- Adana merkezli 11 ilde başlatılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 146 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi - Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

- Adana merkezli 11 ilde başlatılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 146 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi - Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü

19 Şubat 2019 Salı 07:32
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Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 11 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.




Anahtar Kelimeler:
AdanaYasadışı Bahis
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