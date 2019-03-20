Adana'da terör propagandası operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Özel hareket polislerinin katıldığı operasyonda, HDP Adana il ve Seyhan ilçe başkanlıklarında arama yapıldı.