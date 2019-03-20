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Adana'da terör propagandası operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Özel hareket polislerinin katıldığı operasyonda, HDP Adana il ve Seyhan ilçe başkanlıklarında arama yapıldı.

Adana'da terör propagandası operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Özel hareket polislerinin katıldığı operasyonda, HDP Adana il ve Seyhan ilçe başkanlıklarında arama yapıldı.

Emre Köse
Emre Köse
20 Mart 2019 Çarşamba 09:35
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Adana'da terör propagandası operasyonu: 12 gözaltı
Adana

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde terör örgütü PKK'nın propagandanı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında aralarında HDP yöneticilerinin de yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı.

HDP il ve ilçe başkanlıklarında arama yapıldı

Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, HDP Adana il ve Seyhan ilçe başkanlıklarında da arama yapıldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
AdanaPropaganda
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