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Adalet Bakanlığı bu yıl 12 bin 713 personel alacak

Adalet Bakanı Gül, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere, bu yıl 12 bin 713 personel alımı yapılacağını bildirdi.

Adalet Bakanlığı bu yıl 12 bin 713 personel alacak

Adalet Bakanı Gül, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere, bu yıl 12 bin 713 personel alımı yapılacağını bildirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 09:40
Adalet Bakanlığı bu yıl 12 bin 713 personel alacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere, bu yıl 12 bin 713 personel alımı yapılacağını bildirdi.

Bakan Gül, Twitter hesabından Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak personel alımlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Daha önce duyurdukları personel alımı için bugün Resmi Gazete'de ilanlar yayımlandığını hatırlatan Gül, "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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AdaletBakanlığı
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