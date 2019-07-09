Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96811
ALTIN
257.001
DOLAR
5.7223
STERLİN
7.1290
EURO
6.4134
'15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi'
'15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi'
Kalkınmanın rotası sanayiyle çizilecek
Kalkınmanın rotası sanayiyle çizilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 4 milyondan...
Savunmada 100'üncü yıl hedefleri
Savunmada 100'üncü yıl hedefleri

Adalet Bakanı Gül: Hamile kadının bulunduğu araca saldırıyı hiçbir vicdan kabul edemez

Adalet Bakanı Gül, Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı ile ilgili, "Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim yargı makamları da gereğini yapmıştır." dedi.

Adalet Bakanı Gül: Hamile kadının bulunduğu araca saldırıyı hiçbir vicdan kabul edemez

Adalet Bakanı Gül, Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı ile ilgili, "Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim yargı makamları da gereğini yapmıştır." dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 17:48
Adalet Bakanı Gül: Hamile kadının bulunduğu araca saldırıyı hiçbir vicdan kabul edemez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili de "Tutuklamada bir azami sürenin öngörülmesinin, düşünce ve ifade özgürlüğünden dolayı cezaların yine bir Yargıtay incelemesinden geçirilmesinin doğru ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Böylece Türkiye'de farklı mahkemelerde, farklı istinaflarda farklı kararların çıkarak, hukuka güvenin zedelenmemesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Gül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi'
'15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gazilerle bir araya geldi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gazilerle bir araya geldi
'Mülteci sorunlarıyla mücadele edebilmek için uluslararası iş birliği yapılmalı'
'Mülteci sorunlarıyla mücadele edebilmek için uluslararası iş birliği yapılmalı'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim