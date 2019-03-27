Adalet Bakanı Gül: Firari 107 FETÖ'cünün Türkiye'ye getirilmesi sağlandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ve yurt dışına kaçan örgüt üyelerinin iadelerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü elebaşı Gülen için ABD'ye 7 iade talebi gönderildiğini hatırlatan Gül, bu ülkede açılan FETÖ soruşturması ile iadelere ilişkin adli yardımlaşma taleplerinin Türkiye tarafından yerine getirildiğini aktardı.

Türkiye'ye gelen ABD heyetinin 3 Ocak'ta yaptığı görüşmeleri anımsatan Gül, heyetin bazı kişileri dinlediğini, bu konularla ilgili gerekli yardımın yapıldığını belirtti.

"Olması gereken iadenin gerçekleşmesidir"

Adalet Bakanı Gül, "İadeyle ilgili, uluslararası iade hukukunun gereği tüm yönleriyle tamamlanmıştır. Bu saatten sonra asıl olması gereken iadenin gerçekleşmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı görevine getirilen mevkidaşı William Pelham Barr'a gönderdiği tebrik mektubunda, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin de tekrar gündeme taşındığını aktaran Gül, "Seçim sonrası için de yeni ABD Adalet Bakanından, bu konuları görüşmek, ABD-Türkiye arasındaki adli iş birliği konusu ve diğer adli konuları konuşmak üzere randevu talebimiz oldu. Seçim sonrası randevu gerçekleşirse bunları yüz yüze görüşme imkanımız olacak." dedi.

Yurt dışına kaçan FETÖ mensuplarına ilişkin de iade taleplerinin ilgili ülkelere iletildiğini kaydeden Gül, "504 kişi hakkında 91 ülkeye iade talebi gönderildi. Türkiye'ye getirilmesi sağlanan FETÖ'cülerin sayısı da 107'dir. Bunların takibini yapmaya devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.