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Adalet Bakanı Gül: Avukatlara şiddet, savunma hakkına kasteden suçtur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aksaray Barosu'na kayıtlı avukat İbrahim Ergin'in silahlı saldırıda hayatını kaybettiği olayı şiddetle kınadı.

Adalet Bakanı Gül: Avukatlara şiddet, savunma hakkına kasteden suçtur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aksaray Barosu'na kayıtlı avukat İbrahim Ergin'in silahlı saldırıda hayatını kaybettiği olayı şiddetle kınadı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Nisan 2019 Pazartesi 22:31
Adalet Bakanı Gül: Avukatlara şiddet, savunma hakkına kasteden suçtur

Aksaray'da avukatlık yapan İbrahim Ergin'in bürosunda silahla vurularak öldürülmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Meslektaşımız İbrahim Ergin'e yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Avukatlar, adalet mekanizmasının ayrılmaz bir parçası ve herkes için hak arama mercileridir. Avukatlarımıza yönelen şiddet aynı zamanda savunma hakkına kasteden bir suçtur. Bir daha böyle hadiseler yaşanmamasını temenni eder, menfur saldırıda hayatını kaybeden meslektaşımız İbrahim Ergin'e Allah'tan rahmet, yakınları, Aksaray Barosu ve tüm hukuk camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Gül
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