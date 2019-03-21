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Acıpayam'da depremin ardından 375 artçı sarsıntı meydana geldi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dünden bu yana 375 artçı sarsıntı meydana geldi.

Acıpayam'da depremin ardından 375 artçı sarsıntı meydana geldi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dünden bu yana 375 artçı sarsıntı meydana geldi.

Emre Köse
Emre Köse
21 Mart 2019 Perşembe 09:32
Acıpayam'da depremin ardından 375 artçı sarsıntı meydana geldi
İzmir

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, bölgede dün 21.45 ila bugün 06.59 arasında büyüklükleri 1,1 ile 3,5 arasında değişen 161 sarsıntı meydana geldi.

Dünden bu yana 375 artçı sarsıntı meydana geldi

Acıpayam merkez üslü 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar bölgede 375 artçı sarsıntı yaşandı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde 30 evde yıkıntı oluştuğu, 3 camide hasar meydana geldiği ve 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirilmişti. 

Anahtar Kelimeler:
AcıpayamDeprem
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