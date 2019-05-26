Abdulkadir Nişancı'nın kamerasından karla mücadele görüntüleri

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın karla mücadele sırasında çektiği görüntülere ulaşıldı.

Dünyanın en zorlu yollarını tanıtan bir internet sitesince "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Trabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarından geçen Derebaşı Virajları'nın da bulunduğu bölgede düşen Nişancı'nın kamerası, arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde muhabirimizin kaydığı noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda bulundu.

Tripoda bağlı kamera, Erzurum AFAD ekibindeki görevlinin halat yardımıyla indiği karlı yamaçtan çıkartılarak incelenmek üzere Bayburt Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığına teslim edildi.

İncelemenin tamamlanmasının ardından kamera ve diğer aksamları, Anadolu Ajansı yetkililerine teslim edildi.

Bayburt muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın çektiği yaklaşık 3,5 dakikalık görüntüde, iş makinesiyle yapılan karla mücadele çalışmaları yer alıyor.

Kayıtlara göre, Nişancı'nın, operatörün iş makinesinin kepçesiyle aldığı karı yamaçtan aşağıya döktüğü anları en güzel açıdan çekebilmek düşüncesiyle yolun hem üst yamaç hem de diğer tarafındaki kar birikintisinin üzerinden görüntülediği anlaşılıyor. Nişancı'nın düştüğü sırada ise kameranın kayıtta olmadığı görülüyor.

Yol, yılın 6 ayı ulaşıma kapanıyor

Derebaşı Virajları, Trabzon ile Bayburt'u en kısa mesafe olan Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor.

Trabzon'un Of ilçesinden başlayarak Bayburt'a kadar uzanan D915 yolunun Karaçam mevkisindeki Derebaşı Virajları bölümünde yer alan 13 keskin virajın tek seferde dönülmesi mümkün olmuyor.

Yol, ilk olarak 1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkı çalıştırılarak arazideki sarp kayalıklarda adeta iğne ile kuyu kazarak inşa edildi.

Karadeniz sınırında yer alması nedeniyle sis, yağmur, heyelan, kar ve çığ gibi doğa olaylarının yaygın yaşandığı Derebaşı Virajları mevkisi, bu özellikleriyle dünya genelinde "zor yol" olarak anılıyor.

Tehlikeli yol, kar nedeniyle yılın 6 ayında ulaşıma kapanıyor.

İlgili kurumlara bağlı ekipler, her yıl iklim koşullarının mücadele yapılabilecek duruma gelmesinin ardından kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolu ulaşıma açmak için çalışma yapıyor.

Yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs Cuma günü uçuruma düşen iki kız çocuğu babası 41 yaşındaki Abdulkadir Nişancı'nın cenazesine, bölgenin arazi yapısı ve elverişsiz hava koşulları dolayısıyla olayın 14'üncü günü ulaşıldı.

Düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre aşağıdaki derede bulunan Nişancı'nın cenazesi, 24 Mayıs Cuma günü Bayburt merkeze bağlı Söğütlü köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarının 8'inci gününde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma'da (JAK) görevli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya şehit oldu.