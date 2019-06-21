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Abdülhamid'in çizdirdiği 'özel harita' ilgi görüyor

Edirne'de açılan bir sergide yer alan ve uzmanınca "çok özel" olarak nitelendirilen Sultan Abdülhamid'in çizdirdiği Trakya haritası ilgi gördü.

Abdülhamid'in çizdirdiği 'özel harita' ilgi görüyor

Edirne'de açılan bir sergide yer alan ve uzmanınca "çok özel" olarak nitelendirilen Sultan Abdülhamid'in çizdirdiği Trakya haritası ilgi gördü.

21 Haziran 2019 Cuma 22:41
Abdülhamid'in çizdirdiği 'özel harita' ilgi görüyor

Arkeolog, sanat tarihçisi Altay Bayatlı'nın devlet arşivlerinde yer alan harita ve planlardan derlediği "Kuşbakışı Edirne" sergisi Edirne Kent Müzesi'nde açıldı. 

Osmanlı dönemine ait 18 ve 19. yüzyıl kroki, harita ve planların yer aldığı sergide en çok ilgiyi Sultan Abdülhamid'in çizdirdiği Edirne haritası gördü.

"Trakya haritası altın değerinde"

Bayatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdülhamid'in özel çizdirdiği Edirne haritasının "altın değerinde" olduğunu söyledi.

Eserin Abdülhamid'in Trakya istihbarat hattını içerdiğini belirten Bayatlı, şunları kaydetti: 

"En enteresan detayı da burada mevcut. Bu detayda Fransızca bilenlerin telgrafhanelerde bulunduğu yerlere kadar, bu telgraf hatlarının nerelerden geçtiğine kadar neredeyse Trakya'nın tamamı detaylı şekilde anlatmaktadır. Bu harita özel bir haritadır ve Abdülhamid Han'ın isteğiyle çizilmiştir.

Harita ona övgüyle başlar ve hayır duayla devam eder. Haritayı günümüzde rastlanmayacak özellikte, kendi elleriyle 1894-1895 yılında Mektebi Rüştiye Askeriyesi Resim Hocası Binbaşı Selami Muhammet Bin Ali çizmiştir. 20 paftadan oluşan bu harita aynı zamanda bir sanat eseridir."

Bayatlı, haritanın Abdülhamid'in Edirne'yi önemsediğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Osmanlı dönemine ait plan, kroki ve haritaların yer aldığı sergiyi akademisyenler, İngiltere ve İstanbul'dan gelen tarihçiler ve Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik gezdi.

Sergi bir hafta boyunca gezilebilecek.

Anahtar Kelimeler:
Abdülhamit
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