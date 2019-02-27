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ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne Maduro hükümetine yaptırım çağrısı

- ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams: - "Geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında rolü olanlara yaptırım uygulanması çağrısı yapıyoruz"

ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne Maduro hükümetine yaptırım çağrısı

- ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams: - "Geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında rolü olanlara yaptırım uygulanması çağrısı yapıyoruz"

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:17
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ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne Maduro hükümetine yaptırım çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ''Venezuela'da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarında rolü olan'' Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, konseydeki toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Maduro hükümetine bu hafta ya da gelecek hafta yeni yaptırımlar uygulayacağını bildirdi.

Uluslararası toplumun kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek vermesi gerektiğini vurgulayan Abrams, BM Güvenlik Konseyi'nin ''gayrimeşru Maduro rejimine'' barışçıl bir şekilde görevi bırakması için baskı yapması çağrısı yaptı.

Abrams, ''Geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında rolü olanlara yaptırım uygulanması çağrısı yapıyoruz.'' dedi.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise Venezuela muhalefetinin ABD’nin yolladığı insani yardım malzemelerini 23 Şubat’ta Kolombiya üzerinden ülkeye sokmak istemesi üzerine Venezuela güvenlik güçleri ile yaşanan şiddet olaylarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Venezuela ekonomisinin kötüye gittiğini ve yardım arayışı içindeki halkın ülkeden ayrıldığını anlatan DiCarlo, şimdiye kadar 3,4 milyon Venezuela'nın ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

(Sürecek)

Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott AbramsBMGKVenezuela
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