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81 ilde 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yapıldı.

81 ilde 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yapıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Nisan 2019 Salı 14:35
81 ilde 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından 81 ilde, 2019'un ilk "Huzurlu Sokaklar Uygulama"nda 387 bin 598 kişi kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan bin 452 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Huzurlu Sokaklar Uygulaması", mevcut huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması için aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla 81 ilde dün eş zamanlı yapıldı.

Ülke genelindeki uygulama kapsamında 12.00-14.00 saatleri arasında park ve okullar civarındaki kafeler, internet ve oyun salonları ile kıraathaneler, 18.00-20.00 saatleri arasında ise ana kavşak, meydan, park ve alışveriş merkezleri denetlendi.

Ülke genelindeki uygulamalar 10 bin 662 karma ekip ve 45 bin 557 personelin katılımıyla, 199 dedektör köpek ile yapıldı.

Uygulama kapsamında kontrol edilen 387 bin 598 kişiden bin 452'si yakalandı. Bu kişilerden 2'si FETÖ/PDY, 21'i uyuşturucu, 42'si hırsızlık, 9'u dolandırıcılık, bin 378'i ise diğer suçlardan aranıyordu.

19 kayıp çocuk bulundu, ailelerine teslim edildi

Uygulamalar kapsamında 19 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi, 45'i yabancı uyruklu 196 kişi hakkında adli işlem yapıldı, bunlardan 90'ı gözaltına alındı.

Ayrıca 97'si yabancı uyruklu 466 kişiye dilencilik, rahatsız etme, emre aykırı davranış, trafiği tehlikeye sokma suçlarından idari para cezası kesilirken dilencilik yapan 1'i yabancı uyruklu 16 çocuk ailelerine teslim edildi.

21 yabancı uyruklu kişi ise idari işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

113 bin 778 araç kontrol edildi

Öte yandan uygulamalarda, kontrol edilen 19 bin 781 umuma açık iş yerinden 117'sine idari para cezası kesildi.

113 bin 778 aracın kontrolü sonrası eksiği tespit edilen 3 bin 217 araca idari para cezası kesilirken, 67 hacizli yakalamalı araç ile 632 araç trafikten men edildi.

Aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, 14 av tüfeği, 190 mermi/av tüfeği kartuşu, 4 kesici/delici alet, 7 kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 344 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 17 kök hint keneviri, 3 uyuşturucu hap, 7 bin 90 paket kaçak sigara, 6,5 litre kaçak içki, 65 kilogram kaçak tütün ve 18 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

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