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"5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali"nde renkli görüntüler

- Kars'ın Sarıkamış ilçesinde halk oyunları, cirit ve karda güreş gösterileri yapılan festival kapsamında açılışı gerçekleştirilen ve kardan yapılan sincap, ayı ve at figürleri ile off-road arabası ve Katerina Köşkü maketleri ilgi çekti - Kars Valisi Türker Öksüz: "Kış Oyunları Festivali'nde kadim ata sporlarımız olan güreş ve cirit yarışları, çeşitli oyunlar ve gösterilerin yanı sıra sanatçımız Kutsi'nin konseriyle eğlenceli, coşkulu ve hoşça vakit geçireceğiz"

"5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali"nde renkli görüntüler

- Kars'ın Sarıkamış ilçesinde halk oyunları, cirit ve karda güreş gösterileri yapılan festival kapsamında açılışı gerçekleştirilen ve kardan yapılan sincap, ayı ve at figürleri ile off-road arabası ve Katerina Köşkü maketleri ilgi çekti - Kars Valisi Türker Öksüz: "Kış Oyunları Festivali'nde kadim ata sporlarımız olan güreş ve cirit yarışları, çeşitli oyunlar ve gösterilerin yanı sıra sanatçımız Kutsi'nin konseriyle eğlenceli, coşkulu ve hoşça vakit geçireceğiz"

02 Mart 2019 Cumartesi 15:23
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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Kış Oyunları Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından organize edilen 5'inci Sarıkamış Kış Oyunları Festivali, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen açılış programıyla başladı.

Kars Valisi Türker Öksüz, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin, çığ tehlikesi olmayan, sarıçam ormanları içerisinde, kristal kar üzerinde kaliteli kayağın marka adresi olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ın ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Öksüz, "15 ülkeden 105 sporcunun katıldığı Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası'nın geçtiğimiz günlerde Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yapılmış olması ve yine Türkiye Kızak Şampiyonası'nın da 3-7 Mart tarihlerinde Sarıkamış'ta yapılacak olması, Sarıkamış'ın ne kadar önemli bir destinasyon olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır." diye konuştu.

Vali Öksüz, festival kapsamında farklı etkinliklerin yapıldığını ifade ederek, "Kış Oyunları Festivali'nde kadim ata sporlarımız olan güreş ve cirit yarışları, çeşitli oyunlar ve gösterilerin yanı sıra ülkemizin yetiştirdiği çok değerli sanatçımız Kutsi'nin konseriyle eğlenceli, coşkulu ve hoşça vakit geçireceğiz." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da etkinliklerin katılımcılarla renklendiğini belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise Sarıkamış'ın kış turizminden payına düşeni almaya başladığını ifade ederek, "Dünyanın neresinden bir insan gelse 'Sarıkamış aradığımız, arzu ettiğimiz kayak merkezidir' diyebilsin. Buraya gelen misafirlerimiz mutlu şekilde ayrılsın, gayretimiz bu." ifadesini kullandı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Köksal Toksoy da doğa harikası Sarıkamış'ın önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ve herkesi Sarıkamış'a beklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Kafkas Halk Oyunları ekibi bir gösteri sundu. Ardından festival çerçevesinde kardan yapılan sincap, ayı ve at figürleri ile off-road arabası ve Katerina Köşkü maketlerinin açılışı yapıldı. Kardan figürler ile maketler katılımcıların beğenisini topladı.

Daha sonra etkinlik, karda güreş ve ata sporu cirit gösterisiyle devam etti.

Festival, kaşar peyniri yuvarlama etkinliği sonrasında gerçekleştirilecek Kutsi'nin konseriyle sona erecek.

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5. Sarıkamış Kış Oyunları FestivaliKars
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