44. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

PARİS (AA) - Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu.



Başkent Paris'te düzenlenen törende, bu yıl 44'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte Fransız Xavier Legrand'ın yönettiği "Jusqu'a la garde (Velayet)" en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi kurgu ödüllerine layık görüldü. Lea Drucker bu filmde gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

En iyi erkek oyuncu ödülü ise "Guy" filminde rol alan Alex Lutz'a verildi. Bu filmin müziği ise en iyi film müziği seçildi. En iyi kısa film ödülü Remi Allier'in yönettiği "Les petites mains", en iyi animasyon filmi ödülü Michel Ocelot'ın "Dilili à Paris", en iyi belgesel filmi ödülü Jean Libon ve Yves Hinant'ın "Ni juge, ni soumise" yapıtlarına gitti.

Jacques Audiard da "Les Freres Sisters" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı.

En iyi yabancı film ödülü ise Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın "Une affaire de famille" adlı eserine verildi.

Jean-Bernard Marlin'in yönettiği "Sheherazade" filminde gösterdikleri performansla Dylan Robert en iyi umut veren erkek oyuncu ve Kenza Fortas en iyi umut veren kadın oyuncu ödüllerine layık görüldü.



Cesar'ın bu yılki "onur ödülü" ABD'li oyuncu ve yönetmen Robert Redford'a verildi.













