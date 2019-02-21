4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri Yarın Kapılarını Açıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek etkinlik, 22 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Bu yıl 'Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler' teması ile gerçekleşecek olan Arapça Kitap ve Kültür Günleri, İslam dünyasından birçok üst düzey ilim adamı, akademisyen ve yazarı da ülkemizde ağırlayacak. Etkinliğin açılışına AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katılacak.

“Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri” Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi öncülüğünde, Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneği ve Hâşimî Yayınevi ortaklığıyla düzenleniyor. Etkinlikte İslâm dünyasında var olan ilmî birikim ve ortak mirasın ülkemizde bir araya getirilmesiyle Türkiye’nin çok daha iyi tanıtılması ve Arapçanın ortak kültürümüzdeki önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da iddialı bir içerikle hazırlanan Arapça Kitap ve Kültür Günleri için dünyanın birçok farklı ülkesinden 50’den fazla yayınevi ve 100 ‘den fazla ilim adamı, akademisyen, yazar Türkiye’de bir araya gelecek.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek etkinliğe Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV) gibi önemli kurum ve kuruluşlar da katılmaktadır.