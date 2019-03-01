"3. Isparta Kitap Fuarı" açıldı

ISPARTA (AA) - Isparta Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Isparta Kitap Kitap Fuarı" açıldı.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, fuarı bu yıl da düzenledikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Fuarın önceki yıllarda kent nüfusundan fazla ziyaretçi ağırladığını ifade eden Günaydın, bu yılda yüksek bir katılımın olacağına inandıklarını kaydetti.

Isparta'da olan bu fuarı Türkiye'nin markası haline getireceklerini vurgulayan Günaydın, "Önceki yıllarda 230 bin nüfuslu bir yerde 264 bin insanın ziyareti oldu. Yeni projelerimiz var. Bu fuar alanının daha büyüğünü yapacağız. O fuar alanına yurtiçinden ve yurtdışından yazarların gelmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Günaydın, daha sonra MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Ruhi Ersoy ile fuar alanı gezdi.

170 yayınevinin katıldığı fuar, 10 Mart'a kadar açık kalacak.



























