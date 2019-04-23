23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğrenciler Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında, ellerinden tuttuğu iki çocukla Aslanlı Yol'dan yürüyen Selçuk ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Selçuk’un çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Meclisteki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi

Meclisteki Atatürk Anıtı önünde düzenlene törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra TBMM başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, AK Parti Grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törende, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Törenin ardından siyasi parti temsilcileri de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Şentop Başkanlığındaki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar da yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Şentop, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladı.