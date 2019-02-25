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2023 öğretmene teknoloji eğitimi verilecek

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, 2023 yılına kadar 2023 atölye ve laboratuvar öğretmenine güncel teknolojiye uygun olarak teorik ve uygulamalı mesleki eğitimlerin verilmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Bakanlığımız ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında bilim ve teknoloji üzerine kurmuş olduğumuz köprüyle savunma sanayi alanındaki teknolojik bilgilerle donatılmış nitelikli eleman ihtiyacımızın karşılanması adına büyük mesafe almış oluyoruz"

2023 öğretmene teknoloji eğitimi verilecek

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, 2023 yılına kadar 2023 atölye ve laboratuvar öğretmenine güncel teknolojiye uygun olarak teorik ve uygulamalı mesleki eğitimlerin verilmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Bakanlığımız ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında bilim ve teknoloji üzerine kurmuş olduğumuz köprüyle savunma sanayi alanındaki teknolojik bilgilerle donatılmış nitelikli eleman ihtiyacımızın karşılanması adına büyük mesafe almış oluyoruz"

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:23
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2023 öğretmene teknoloji eğitimi verilecek

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında bilim ve teknoloji üzerine kurdukları köprü ile savunma sanayi alanında nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması adına büyük mesafe almış olacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, 2023 yılına kadar 2023 atölye ve laboratuvar öğretmenine güncel teknolojiye uygun olarak teorik ve uygulamalı mesleki eğitimlerin verilmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı.

Bakan Selçuk, imza töreninde yaptığı konuşmada, öğretmenin niteliği değişmeden bir eğitim sisteminin niteliğinin değişemeyeceğini vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim alması için öğretmenlerin yetkinliklerinin geliştirilmesi projesini birlikte ele almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, paydaşların karar alma süreçlerine aktif bir şekilde katıldığı bir yapı oluşturma amacını taşıdıklarını anlattı.

Okulların gelişen teknolojiyle uyum sağlamasında sıkıntı yaşanırsa eğitimin ekonomiyle ilişkisini kurmada güçlük çekileceğini ifade eden Selçuk, "Eğitim, ekonomi ve demokrasi ile birlikte bir sac ayağıdır. Bu ayaklardan bir tanesi eksik olduğunda sinerji oluşmaz ve işlevsellik azalır." dedi.

Bakan Selçuk, ortaya çıkan bu sürekli değişime bağlı olarak Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdürmek ve eğitime canlı bir süreç gibi bakmak gerektiğine işaret etti.

Savunma sanayinin teknolojiye bağlı olarak anlık düzeyde değiştiği bir alan olduğunu aktaran Selçuk, bunun eğitimin içinde bulunduğu durumu açıklamak için işlevsel bir örnek de oluşturduğunu vurguladı.

- "Yerli ve milli bakış" vurgusu

Savunma Sanayii Başkanlığı ile yaptıkları iş birliğinin önemine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Türkiye'nin bir küresel güç olma arzusu, bu topraklarda bulunabilme ve bayrağı daha yükseklere çekebilme fırsatına sahip olabilmesi için savunma sanayinin çok önemli bir yeri var. Buradaki yerli ve milli bakış, eğitimin de uluslararası düzeyde nitelikli olmasını gerektiren bir çabayı ortaya koyuyor. Bakanlığımız ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında bilim ve teknoloji üzerine kurmuş olduğumuz bu köprüyle savunma sanayi alanındaki teknolojik bilgilerle donatılmış nitelikli eleman ihtiyacımızın karşılanması adına büyük mesafe almış oluyoruz."

Bakan Selçuk, iş birliğinin 2023 öğretmen ile sınırlı kalacağını düşünmediğine dikkati çekerek, "Bereketli olsun diyorum şimdiden." ifadesini kullandı.

Selçuk, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile eğitim verilecek öğretmen sayısının artırılması konusunu değerlendirme fırsatı bulabileceklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ile Savunma Sanayi Başkanı Demir, iş birliği protokolünü imzaladı.



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