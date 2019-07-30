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20'si muvazzaf 23 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

20'si muvazzaf 23 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 09:19
20'si muvazzaf 23 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. 

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Batman, Muğla, Yalova, Amasya, Ordu, Adana ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 1 teğmen, 19 astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 teğmen ve 2 emekli astsubay olduğu belirtildi. 

Öte yandan, örgütün İzmir'in Karşıyaka ilçesi kadın yapılanmasına yönelik bir başka soruşturma kapsamında da 24 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
FETÖTerör
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