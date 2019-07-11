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15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? -2019

15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından yapılmaya çalışılan darbe girişimidir

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? -2019

15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından yapılmaya çalışılan darbe girişimidir

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:20
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? -2019

Türkiye 15 temmuz 2016 tarihinden beri Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü'nü olarak bugünü kutlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Bununla birlikte Kamu ve özel kuruluşlarda çalışanlar ''15 temmuz resmi tatil mi? kimlere tatil olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 15 Temmuz 2019 bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Türkiye'nin hainlere karşı verdiği bu acı gün mücadelesinde 248 kişi şehit oldu, 2196 vatandaş ise yaralandı. Haberimizin devamında 15 Temmuz tatil mi? Sorusunun yanıtı yer alıyor…

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, TBMM'de alınan karar niteliğinde resmi tatil olması kararlaştırılmıştır. 15 Temmuz 2016 yılından itibaren resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından yapılmaya çalışılan darbe girişimidir

Son Güncelleme: 11.07.2019 15:31
Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzDarbeResmi Tatil
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