13 ilde FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon

Kayseri
FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 36 zanlının yakalanması için Kayseri merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.
FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 36 zanlının yakalanması için Kayseri merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.
FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 36 zanlının yakalanması için Kayseri merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.