Şebnem Şirin boğazı kesilerek katledildi

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’ndeki bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı’nın yaşadığı dairede ölü olarak bulunmuştu.

Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde gözaltına alınmıştı. Polis ekiplerine ifade veren bir görgü tanığı, şüphelinin sırtından yaralı olarak binadan ayrıldığını iddia etmişti.

Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin’in yapılan otopsisinde Furkan Zıbıncı tarafından boğazından kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen cinayet şüphelisinin vücudunda ise herhangi bir yara izine rastlanmadı.

Bir süredir birlikte olan Furkan Zıbıncı ve Şebnem Şirin’in zaman zaman aynı apart dairesinde kavga ettikleri, ayrılık aşamasında olan çiftin dün akşam yine son kez görüşmek için bir araya geldikleri öğrenildi.