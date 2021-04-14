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Genç mimar ve mühendisler işe alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık projelerinde yüzde 20 oranında yeni mezun çalıştırma şartını yerine getirmeye başladıklarını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı genç istihdam seferberliğinde, Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızın projelerinde görev alacaklardan %20'sinin yeni mezun olması şartını getirmiştik. Bakanlığımız bünyesindeki %20 şartı koyduğumuz ilk ihalelerimizi gerçekleştiriyoruz.

İlk etapta Mersin Anamur, İzmir, Samsun, Balıkesir Ayvalık, Diyarbakır Sur İçi ve Eskişehir’deki kamu binası inşaatlarımızda yeni mezun elektrik, makine, inşaat mühendislerimiz çalışacak; projelerimizi genç mimarlarımız çizecek.

6 ilimizdeki 8 projede görev alacak gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte 81 ilimizde, yüzlerce projemizde genç meslektaşlarımla daha güzel işler üreteceğiz.

Gençler size güveniyoruz. İnşallah güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.

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