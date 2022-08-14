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Genç milliler, Polonya'yı mağlup etti

Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Polonya'yı 71-59 yendi

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki 3. maçında Polonya'yı 71-59 yendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda yer alan milliler, üçüncü maçında Polonya ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 16-10 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 31-22 üstün gitti.

İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen milli takım, mücadeleden 71-59 galip ayrıldı.

İlk maçında İtalya'ya 77-51 kaybeden milliler, ikinci maçında Letonya, üçüncü maçında ise Polonya'yı yenerek grubu 2 galibiyet 1 mağlubiyetle tamamladı.

Grubun son maçında, Letonya ile İtalya karşılaşacak ve grupta sıralama belli olacak.

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