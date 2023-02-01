Genç futbolcu Emre Demir Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Barcelona B forması giyen genç oyuncu Emre Demir'i 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, FC Barcelona forması giyen genç oyuncu Emre Demir’in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç oyuncu bedelsiz olarak kadromuza dahil olmuştur. 4.5 yıllığına renklerimize bağlanan Emre Demir’e kulübümüze hoşgeldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe forması giyecek olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Emre Demir, "Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana ‘Fenerbahçe kulübü seni istiyor’ diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.