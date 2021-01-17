Gelecek Partisi İl Başkanından kadına şiddet

Eşi tarafından darp edilen Züleyha Toprak ifadesinde eşi Celil Toprak'ın sürekli eve geç ve alkollü gelmesinden dolayı tartıştırma yaşadıkların, bu sırada eşinin kendisine yumruk ve tekmelerle darp ettiğini, tehdit ve hakarette bulunduğunu, daha öncede benzer şekilde darp uyguladığını ifade etti.

TUTUKLANDI

Eşi tarafından darp edilen Züleyha Toprak'ın sağlık raporunda burununda çoklu kırık tespit edildi.

Eşine darp uygulayan Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SABAH