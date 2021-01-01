Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan Akkaya yağmadan tutuklandı

Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya ve kardeşleri Ertuğrul ve Erkan Akkaya, iş yaptırdıkları ve parasını ödemedikleri Mustafa Emel adlı kişiyi işyerinde darp ettikten sonra aracını alıp zorla kendilerine 10 bin TL havale yaptırdılar.

BORÇLU OLDUKLARI ADAMI YAĞMALADILAR

Darp edilen Mustafa Emel, polise verdiği ifadesinde Hurmalı Mahallesindeki Yusuf Serin İş Merkezindeki işyerinde yalnız başına otururken Kenan Akkaya ile kardeşleri Ertuğrul ve Erkan Akkaya'nın geldiğini, Kenan Akkaya'nın kendisine taşeron iş verdiğini ve yaklaşık 28 bin lira borcu olduğunu söyledi.

Borçla ilgili konuştukları sırada tartışma çıktığını, bu esnada darp edildiğini, iş yerindeki masanın üzerinde duran laptopuna zarar verdiklerini, işyeri önünde bulunan ve ruhsatı iş yeri üzerine kayıtlı aracı Erkan Akkaya'nın alarak gittiğini, cep telefonundan da 10 bin lira zorla havale yaptırdıklarını anlattı.

KARDEŞLERİYLE BİRLİKTE TUTUKLANDI

Bunun üzeri başlatılan soruşturma kapsamında Kenan Akkaya ve kardeşleri gözaltına alındı. İfadeleri alınan Akkaya ve kardeşleri yağma, darp ve işyerine zarar suçlarından tutuklandı.

SABAH