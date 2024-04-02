Gece kulübündeki yangında ölen bir kişinin kimliği belli oldu!

Beşiktaş Gayrettepe'deki 16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden Kadir Orhanoğlu'nun cenazesi de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna getirildi. 2 çocuk babası olan Kadir Orhanoğlu, ailesinin en büyük çocuğuydu. Orhanoğlu'nun acı haberi alan yakınları hastane bahçesine geldi.