Gece kulübündeki yangında ölen 13 kişinin kimliği belli oldu!

Beşiktaş Gayrettepe'de gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybedenlerden 13'ünün kimliği belli oldu.

Beşiktaş Gayrettepe'deki 16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çıkan yangında hayatını kaybeden bazı çalışanların kimliği belli oldu.

Kadir Orhanoğlu, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Gökhan Yıldırım, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmad Kabas, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı kimliği tespit edilenler arasında. Yangında ölen çalışanlardan Kadir Orhanoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Atanur Aladağ'ın aşçı olduğu belirtildi. Ayrıca baba oğul olan Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı belirtildi.

Hayatını kaybeden 13 kişinin cansız bedeni Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna getirildi. Ölenlerin acı haberini alan yakınları hastane bahçesine geldi. Bekleyen aile yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Adli Tıp Kurumu'nun önünün çok yoğun olduğu görüldü.