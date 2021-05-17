Gazze'deki sivil savunma teşkilatından 'ekipman ve kurtarma ekibi gönderin' çağrısı

Gazze Operasyon ve Acil Durum Sivil Savunma Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Semir el-Hatib düzenlediği basın toplantısında komşu ülkeler ile uluslararası topluma seslendi.

Hatib, İsrail'in eş zamanlı ve art arda düzenlediği şiddetli saldırılar nedeniyle sivil savunma ekiplerinin çalışmalarının uzun sürdüğünü ve çok büyük çaba gerektirdiğini ifade etti.

Sivil savunma ekiplerinin, 14 yıldan bu yana İsrail ablukası nedeniyle sınırlı olanaklarla görevlerini yerine getirmeye çalıştığını aktaran Hatib, acilen Gazze'ye kurtarma ekibi ve ekipman gönderilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58’i çocuk, 34’ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.