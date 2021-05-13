AjansHaber.com.tr Dünya Gazze'deki saldırıda AA ekibi yaralandı

Gazze'deki saldırıda AA kameramanı ve foto muhabiri yaralandı

İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri yaralandı.

Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarını bölgenin kuzeyindeki El-Bedevi köyü yakınlarında takip ederken yaralanan Alul ile Hassuna, şoförleri ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinde tedavi altına alınan Anadolu Ajansı çalışanları ile şoförlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ramazan ayında Filistinlilere saldırılarını artıran İsrail, gazetecileri de hedef alıyor. TRT Haber'e canlı yayınla bağlanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail müdahalesi sırasında bacağından yaralanmıştı.

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