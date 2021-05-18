Gazze’deki merkezi laboratuvar İsrail’in saldırısında hasar aldı

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Yusef Abu Al-Rish yaptığı açıklamada, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında Gazze’deki merkezi laboratuvar Alremal’in hasar aldığını belirtti. Koronavirüs aşısı ve test hizmetleri askıya alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında Gazze’deki merkezi laboratuvarın hasar almasının ardından koronavirüse karşı aşılama ve test hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı.

'SAĞLIK PERSONELİ VE KURUMLARI KASITLI OLARAK HEDEF ALINDI'

Saldırının İsrail’in acımasız saldırılarına dair yeni bir kanıt olduğunu ifade eden Al-Rish, sağlık personeli ve kurumlarının kasıtlı olarak hedef alındığını belirtti. Laboratuvarın Gazze Şeridi’nde korona virüs üzerine çalışan tek yer olduğunu belirten Al-Rish, saldırı nedeniyle laboratuvardaki test ve aşılama hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı. Al-Rish, saldırının insani yardım çalışmalarını ve vatandaşlara sağlık hizmeti sağlamayı durdurmayı amaçlayan bir suç olduğunu ifade etti.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail’in düzenlediği hava saldırısı sırasında laboratuvarın yakınındaki Faysal el-Şawa binasının vurulduğu ve laboratuvarın da bu saldırıda hasar aldığı belirtildi.