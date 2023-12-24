Gazze'deki katliamda ölü sayısı 20 bin 424'e yükseldi

Gazze'deki hükûmete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2,5 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında can ve mal kaybına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada görgü tanıklarına dayandırılan, İsrail ordusunun Gazze ve Kuzey vilayetlerde 137'den fazla Filistinliyi infaz ettiğini gösteren bilgilere yer verildi.

Sivillere ve hastanelere yönelik saldırılar

İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 166 kişi artarak 20 bin 424'e yükseldi, yaralı sayısının ise 54 bin 36 olduğu açıklandı.

Ölenlerin arasında 310 sağlık çalışanı, 35 sivil savunma personeli ve 100 gazeteci bulunuyor.

Saldırılarda yıkılan binaların enkazında ya da yol kenarlarında olup akıbetlerinin ne olduğu bilinmeyen yaklaşık 7 bin kişi kayıp, bunların yüzde 70'ini ise kadın ve çocuklar oluşturdu.

İsrail güçleri şu ana kadar en az 101'i doktor ve sağlık personeli, 8'i gazeteci olmak üzere 2 bin 600 kişiyi alıkoydu. Bunlar arasında Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut ve El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed el-Muhenna yer aldı. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hizmet dışı bıraktığı gibi güneydeki hastaneleri de hedef almaya başladı. Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi iki defa bombalandı.

Maddi hasar ve yıkım

İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 55 bin konut tamamen, 258 bin konut kısmen yıkıldı.

Bombardımanlarda, 200 cami kısmen zarar gördü, 115'i tamamen yıkıldı, 126 hükûmet binası önemli ölçüde zarar gördü, 23 hastane ve 53 sağlık merkezi tümüyle hizmet dışı kaldı, 92 okul ve üniversite tamamen, 285 eğitim kurumu ise kısmen yıkıldı.

Barınma merkezlerinde halen çok zor şartlarda yaşayan 1.8 milyon Filistinliden 355 bini bulaşıcı hastalıklara yakalandı.