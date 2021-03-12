Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Filistinli 3 balıkçının ölümüne İsrail İHA'sı neden oldu

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, Bakanlık tarafından oluşturulan soruşturma komitesinin, Filistinli balıkçıların hayatını kaybettiği olaya ilişkin 3 ihtimali değerlendirerek sonuca vardığını açıkladı.

Bezm, öncelikle direniş gruplarının tekne yönünde roket atışı denemesi gerçekleştirdiğini ve bunun kazayla aynı zamana denk geldiği ihtimalini daha sonra ise teknenin işgalci İsrail güçleri tarafından doğrudan hedef alınması olasılığını düşündüklerini aktardı.

Üçüncüsünün ise işgal güçlerine ait denizdeki kalıntılardan şüpheli bir cismin teknede kazara patlaması olduğunu ifade eden Bezm, soruşturmaların birinci ve ikinci senaryoyu devre dışı bıraktığını söyledi.

Sözcü Bezm, şöyle devam etti:

"Balıkçıların ağlara takılan İsrail'e ait Quadcopter tipi bir İHA'nın çıkarılmaya çalışılırken üzerine yerleştirilen patlayıcının infilakı sonucu yaşamını yitirdiği sonucuna varıldı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus açıklarında üç balıkçının şehit edilmesinin tüm sorumluluğunu işgalci İsrail güçlerine yüklüyoruz."

İsrail'in Filistinliler aleyhinde işlediği suçlara son olarak üç balıkçının katledilmesinin eklendiğine işaret eden Bezm, yerel ve uluslararası kurumlardan, işgal güçlerinin işlediği bu suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde soruşturulması konusundaki sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi.

Ne olmuştu?

Gazze'de 7 Mart pazar günü 3 balıkçı, bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu yaşamını kaybetmişti.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, yaptığı açıklamada, Gazze'nin güney bölgesi açıklarında bulunan balıkçı teknesine bir füzenin isabet ettiğini, 3 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini belirtmişti. Ayaş, açıklamasında, füzenin nereden atıldığına ilişkin bilgileri olmadığını aktarmıştı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da 3 balıkçının yaşamını yitirdiği olayla bağlantılarının olmadığı ifade edilmişti.

Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR) tarafından aynı gün yayımlanan açıklamada ise roket mermisinin teknelerine isabet etmesi sonucu 3 balıkçının öldüğü kaydedilmişti.

Kanıtlara göre söz konusu olayın direniş gruplarının eğitim faaliyetleri nedeniyle gerçekleştiğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yetkili makamlara olayın araştırılması, sonuçların kamuoyuna duyurulması ve sorumluların yargılanması çağrısında bulunulmuştu.