Ağır bilanço açıklandı: Vefat sayısı 14 bin 128'e yükseldi

7 Ekim'de başlatılan saldırılar, gece gündüz demeden aralıksız sürüyor. Saldırılarda hastane, okul ve camiler sıkça hedef oluyor. İsrail ordusu, savunmasız olan sivil halkı acımasızca katletmeye devam ediyor.

Bir ayın geride kaldığı savaşta yıkım gün geçtikçe artıyor.

Can kaybı 14 bin 128'e yükseldi

İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürüyor. Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli sayısının bir günde 828 kişi arttığını açıkladı. Gazze'de bugüne kadar 14 bin 128 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 5 bin 840'ının çocuk, 3 bin 920'sinin ise kadın olduğu açıklandı.

Saldırılarda bir çok bina yıkıldı

Bölgeye devam eden saldırılar şiddetlenerek sürüyor. Son olarak Gazze'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırılar sonucu bir çok bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Sivil savunma ekipleri ve bölge halkı, yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması yaptı.