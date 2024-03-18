Gazze'de katliam sürüyor! Can kaybı yükseliyor

Gazze'de 5 aydır kan durmuyor.

İsrail ordusunun saldırılarını acımasızca sürdürdüğü Gazze'de halk, yaşama mücadelesi veriyor.

Her geçen gün saldırılarının şiddetini artıran İsrail'in hedefi yeniden Şifa Hastanesi oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güneydeki Refah şehrine operasyon planını onaylamasının ardından gözler Refah’a çevrilirken, İsrail güçleri bölgenin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne gece saatlerinde baskın düzenledi.

Sivillere ateş açıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari’nin “Hamas’ın hastanede yeniden toplandıklarını ve burayı İsrail’e yönelik saldırıları yönetmek için kullandıklarını biliyoruz” iddiası üzerine düzenlenen baskında, Filistinlilere ateş açıldığı öğrenildi.

Gazze’deki Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının “savaş suçu” olduğu vurgulanırken, insansız hava araçları ve tankların eşlik ettiği ağır silahlı İsrail birliklerinin saldırıya geçtiği ve hastanenin içinde ateş açarak binlerce insanın hayatını tehdit ettiği kaydedildi.