AjansHaber.com.tr Gündem Gazze'de can kaybı artıyor!

Gazze'de can kaybı artıyor! 9 bin 61 kişi hayatını kaybetti

7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail-Filistin savaşında, yoğun bombardıman altındaki Gazze'de son 24 saatte ölenlerin sayısı 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi.

7 Ekim gününden bu yana Gazze'yi abluka altına alarak adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, binlerce masumu öldürdü.

Yarıdmları engelleyen ve hastane bombalayarak savaş suçu işleyen İsrail, dünyadan gelen ateşkes çağrılarını da duymazdan geliyor.

Tam 27 gündür devam eden savaşta barışa dair sinyaller yer almazken, can kaybı ise artmaya devam ediyor.

Ölü sayısı 9 bini geçti

Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze'de yaşanan saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısını bir kez daha güncelledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın." açıklamasında bulundu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kızını satılığa çıkaran baba!
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
Emekliye 5 bin TL ikramiyede tarih belli oldu
Kentsel Dönüşüm, TBMM’de görüşülmeye başlandı!
O öğretmen, hakim karşısına çıktı!
Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde!
MİT'ten nokta operasyon: Cahit Aktay yok edildi!