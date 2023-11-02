Gazze'de can kaybı artıyor! 9 bin 61 kişi hayatını kaybetti

7 Ekim gününden bu yana Gazze'yi abluka altına alarak adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, binlerce masumu öldürdü.

Yarıdmları engelleyen ve hastane bombalayarak savaş suçu işleyen İsrail, dünyadan gelen ateşkes çağrılarını da duymazdan geliyor.

Tam 27 gündür devam eden savaşta barışa dair sinyaller yer almazken, can kaybı ise artmaya devam ediyor.

Ölü sayısı 9 bini geçti

Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze'de yaşanan saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısını bir kez daha güncelledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın." açıklamasında bulundu.