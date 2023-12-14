Gazze'de can kaybı 18 bin 787'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 179 cenaze ile 303 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti.

Kudra, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18 bin 787'ye, yaralıların sayısının da 50 bin 897'ye çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, uluslararası kuruluşlara hitaben, şu ifadeleri kullandı:

"700 binden fazla çocuk, 50 binden fazla kadın, 350 kronik hasta, 1100 diyaliz hastası, binlerce yaralıya ve barınma merkezlerine temel yaşam gereksinimleri ile sağlık hizmetlerinin sağlanması için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuyoruz."