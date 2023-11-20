Gazze'de can kaybı 13 bin 300'e yükseldi!

7 Ekim'de başlatılan saldırılar, gece gündüz demeden aralıksız sürüyor. Saldırılarda hastane, okul ve camiler sıkça hedef oluyor. İsrail ordusu, savunmasız olan sivil halkı acımasızca katletmeye devam ediyor.

Bir ayın geride kaldığı savaşta yıkım gün geçtikçe artıyor.

Can kaybı 13 bin 300'e yükseldi

Gazze'deki hükümet, ölü sayısını güncelledi. Buna göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 300 kişi artarak 13 bin 300 oldu. Hayatını kaybedenlerin 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si ise kadın.

Saldırılarda bir çok bina yıkıldı

Bölgeye devam eden saldırılar şiddetlenerek sürüyor. Son olarak Gazze'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırılar sonucu bir çok bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Sivil savunma ekipleri ve bölge halkı, yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması yaptı.