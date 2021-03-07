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Gazze Şeridi açıklarına füze düştü: 3 balıkçı hayatını kaybetti

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi açıklarına füze düşmesi nedeniyle 3 Filistinli balıkçı yaşamını yitirdi.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, Gazze'nin güney bölgesi açıklarında bulunan balıkçı teknesine bir füzenin isabet ettiğini belirtti.

Teknede bulunan 3 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini aktaran Ayyaş, füzenin nereden atıldığını henüz bilmediklerini kaydetti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 3 balıkçının yaşamını yitirdiği olayla bağlantılarının olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun bulgularına göre 3 balıkçının ölümüne neden olan olayın Gazze içindeki bir patlamadan kaynaklandığı savunuldu.

Gazze'deki Sağlık, İçişleri ve Ulusal Güvenlik bakanlıklarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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