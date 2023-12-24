Kırıkkale'de Gazze şehitleri için anma programı düzenlendi

Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi Vakfı tarafından düzenlenen programda okunan hatimlerin duası yapıldı. Toplu kılınan öğle namazının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitlerimiz ve Filistinliler için saygı duruşunda bulunuldu. Kur’an tilaveti ve hatim duasına çok sayıda hemşehrimiz amin dedi. Programda Filistin’in özgürlüğünü temsilen Filistin bayrağı renklerindeki balon ve güvercinler uçuruldu.

AKYÖN’den MUHTEŞEM KONUŞMA

Programı düzenleyen İslami Değerler Külliyesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Akyön, Filistin’de büyük bir soykırım yaşandığını İsrail’in hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombaladığını sivilleri katlettiğini bunun büyük bir savaş ve insanlık suçu olduğunu söyledi. Bu aşağılık soykırıma tüm dünyada olduğu gibi Kırıkkale halkı olarak tepkilerini göstereceklerini ve şehitlere dua edeceklerini ifade etti.

Batı devletlerinin insan hakları, demokrasi gibi söylemlerinin ne kadar ikiyüzlü olduklarının ifşası olduğunu belirten Akyön, “Dünya liderlerinin sessizliğine rağmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan durmadan ve yüksek sesle bu büyük zulmü, soykırımı haykırmaktadır. Filistin halkına yapılan Katliamı engellemek, dünya kamuoyunu harekete geçirmek için aralıksız çabalıyor.” diye konuştu.

Akyön, Gazze’de yaşanan Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılara ve zulme dikkat çekmek, Gazze’de şehit düşen Filistinli kardeşlerimizi anmak için İslami Değerler Külliyesi’nde buluştuk. Tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. dedi.

Ayrıca İslami değerler külliyesi bünyesinde yer alan kütüphaneye ‘’Gazze Şehitleri İslami Yayınlar Kütüphanesi’’ ismi konularak okuyucular davet edildi.