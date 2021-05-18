Gazze katliamı öncesi ABD'den İsrail'e silah satışı

Washington Post Gazetesi, kongre kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin İsrail’e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat satışına onay verdiğini yazdı.

Üstelik bu onayın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından kısa bir süre önce verildiği öğrenildi. Biden yönetimi, satış onayını 5 Mayıs’ta Kongreye bildirdi.

Bazı Demokratlar rahatsız oldu

Demokrat Kongre üyelerinden bazılarının bu satıştan rahatsız olup detaylarına ilişkin bilgi talebinde bulundu.

Haberde, bir Kongre üyesinin, "İsrail yönetimine ateşkes için baskı yapmadan bu satışa onay vermenin, Filistinlilere yönelik kıyımın devam etmesine yol açacağını" ifade ettiği belirtildi.

Gazeteye konuşan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinden yetkililer, alımın Boeing tarafından tedarik edilecek "doğrudan ticari satış" kapsamında olduğu bilgisini paylaştı.

"Devam eden şiddetten derin kaygı duyuyoruz"

Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri yetkilisi, "Federal kanun ve düzenlemeler kapsamında savunma malzeme ve hizmetlerin direkt ticari satışla ilişkili lisansları konusunda yorum veya teyit etmemiz kısıtlanmıştır. Devam eden şiddetten derin kaygı duyuyoruz ve kalıcı bir sükûnetin sağlanması için çalışıyoruz" dedi.

ABD'den BMGK metnine engel

ABD yalnız İsrail'e silah satarak katliamlarına ortak olmuyor, aynı zamanda diplomatik çabaların da önünü kesiyor.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail saldırılarına yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi.

Metinde; artan gerginlik ve İsrail'in eylemlerinden endişe duyulduğu belirtiliyor, gerginliğin azaltılması yönünde çağrıda bulunuluyordu.

ABD'li yetkililer ortak açıklamanın krizi çözmeye yardımcı olmayacağını savunuyor.

Biden salonu terk etti

Biden yönetimi katliam ile ilgili sorulardan kaçmayı sürdürüyor.

Bir gazeteci ABD Başkanı Biden'a "İsrail'in orantılı davrandığını düşünüyor musunuz" sorusunu yöneltti. Biden, soruya yanıt vermeden salonu terk etti.

ABD yaşananlar karşısında sessiz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ısrarlı sorulara rağmen, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamaktan bir kez daha kaçındı.

Ellerindeki tüm diplomatik imkanları kullanarak iki tarafın da çatışmalara son verecek bir noktaya gelmesi için çaba gösterdiklerini savunan Psaki, "Bölgedeki şiddetin sona ermesi için sessiz ve yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bunun en iyi yol olduğunu düşünüyoruz" dedi.