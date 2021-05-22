Gazze Emniyeti: İsrail'in attığı patlamamış yaklaşık 300 füze, tank ve top mermisi imha edildi

Gazze'deki Emniyet Genel Müdürü Mahmud Salah, İsrail saldırılarında bombalanan genel müdürlük binasında bir basın toplantısı düzenledi.

Salah, sınırlı imkanlara rağmen İsrail bombardımanının kalıntılarını imha etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

"İşgal güçleri, güvenliğimizi istikrarsızlaştırma konusunda başarısız oldu"

Füze, tank ve toplara ait olmak üzere şu ana kadar yaklaşık 300 mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Salah şu açıklamaları yaptı:

"İşgal güçleri genel müdürlüğümüzü bombalayarak hizmetlerimizi aksatmayı ve iç cepheyi karıştırmayı amaçladı. Ancak, işgal güçleri, güvenliğimizi istikrarsızlaştırma ve iç cephemizi tehdit etme konusunda başarısız oldu."

"Gazze polisi de çok sayıda şehit verdi"

Emniyet Genel Müdürü Salah, İsrail'in yıktığı her şeyi yeniden inşa etmeye başlayacaklarını ve vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Salah, Gazze polisinin de İsrail bombardımanı sırasında görevi başındayken çok sayıda şehit ve yaralı verdiğini sözlerine ekledi.