Gazze bombardıman altında! Şehit sayısı 83'e yükseldi...

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 83 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 388'e çıktığı kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 72 olarak duyurmuştu.

ZEHİRLİ GAZ ŞÜPHESİ

Öte yandan, İsrail'in düzenlediği saldırıda kullandığı zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenlerin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Adli muayenede Filistinlilerin ölüm sebebinin, "boğulma" olarak tespit edildiğine ve bunu kanıtlar nitelikte dış belirtilerin de olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ölüm nedeninin kesin olarak saptanması için organ ve dokulardan gerekli numunelerin alındığı vurgulandı.